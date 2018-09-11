Минтранспорта поддержало создание специальных помещений для курения в так называемых «чистых» зонах аэропортов
Министерство транспорта поддержало создание специальных помещений для курения в так называемых «чистых» зонах аэропортов. Об этом говорится в ответе первого зам.главы ведомства Иннокентия Алафинова на депутатский запрос. В нём говорится, что административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привёл к желаемым результатам, но и ухудшил положение некурящих граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма.
Комментарии2
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wuwer 11 сентября 2018 | 08:41
))) Трудятся как пчёлки, ни минуты простоя, постоянно озабочены и заняты;
- вначале запретить
- затем разрешить в скворечниках
- потом построить спецпомещение
...
- ну а на последок, плюнуть на всё ..а пусть курят где хотят
В офисах и министерствах на хорошем счету у руководства и самым высокооплачивемым,
является сотрудник-бездельник, носящийся по коридорам с озабоченным лицом
и папкой с никому не нужными бумагами
wuwer 11 сентября 2018 | 08:49
Похоже нынешние министерства укомплектованы полностью из таких людишек