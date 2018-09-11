Минтранспорта поддержало создание специальных помещений для курения в так называемых «чистых» зонах аэропортов

Министерство транспорта поддержало создание специальных помещений для курения в так называемых «чистых» зонах аэропортов. Об этом говорится в ответе первого зам.главы ведомства Иннокентия Алафинова на депутатский запрос. В нём говорится, что административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привёл к желаемым результатам, но и ухудшил положение некурящих граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма.