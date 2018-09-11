США могут ввести санкции против судей МУС за расследование военных преступлений военнослужащих США и Израиля
Соединённые Штаты могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследование военных преступлений американских и израильских военнослужащих. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, речь может идти о введении санкций против судей и преследовании по уголовному законодательству США.
Международный уголовный суд имеет статус независимой организации и не связан со структурами ООН. По Уставу он занимается преступлениями против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 11 сентября 2018 | 08:21
России также надо начать охоту и массово сажать судей гейропейского псевдусуда, известного как ЕСПЧ за заведомо неправосудные решения против России!
ox1 11 сентября 2018 | 08:24
Вот это я понимаю независимое правосудие! Если судья принимает решение, которое нам не нравится, мы вводим против него санкции. Круто!
ukraminadozemljudobrjt 11 сентября 2018 | 08:25
Вот так, шо на это скажет либеральная общественность, пистящая про международные нормы и правила.
tprfrund001 11 сентября 2018 | 08:37
"Все животные равны, но некоторые животные равнее", да.
ionessi 11 сентября 2018 | 08:38
Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно.
lena_spb 11 сентября 2018 | 08:40
Наступила новая эра - отказа от лицемерия? Можно более не делать вид, что существуют какие-то институты и международное право, помимо права сильного?
art_ 11 сентября 2018 | 08:45
просто даже интересно. чего положительного хотят. про отрицательное уже все все поняли