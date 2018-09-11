США могут ввести санкции против судей МУС за расследование военных преступлений военнослужащих США и Израиля

Соединённые Штаты могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследование военных преступлений американских и израильских военнослужащих. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, речь может идти о введении санкций против судей и преследовании по уголовному законодательству США.

Международный уголовный суд имеет статус независимой организации и не связан со структурами ООН. По Уставу он занимается преступлениями против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями.