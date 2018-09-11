Российское посольство в Вашингтоне будет добиваться от властей США освобождения россиянки Марии Бутиной
Об этом говорится в сообщении дипмиссии, обнародованном после того, как Федеральный окружной суд Вашингтона отказался освободить Бутину до начала процесса над ней.
29-летняя россиянка обвиняется в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.
Комментарии5
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davi__koloradov 11 сентября 2018 | 08:22
Добивайтесь... головой об стенку. Путинская шпионка-проститутка будет сидеть!
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 08:28
Интересно, как они видят действия для такой цели. Не иначе, пригласят Захарову сделать стриптиз перед Белым Домом и пригрозят, что это станет регулярным...
unprejudiced 11 сентября 2018 | 08:28
мне интересно почему правозащитная перхоть навроде мемориала или агоры не бегут защищать нашу гражданку
vezdehod 11 сентября 2018 | 08:36
unprejudiced:
мне интересно почему правозащитная перхоть навроде мемориала или агоры не бегут защищать нашу гражданку
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Естественно...А, так же российских граждан Бута и Ерошенко - тоже достойные товарищи. Пусть обращаются в Басманный суд - там её защитят.
olegleon 11 сентября 2018 | 08:45
unprejudiced: потому же почему "освободить иностранца из СИЗО в России это для них хорошо, а в США тоже самое делать нельзя.
кто платит, тот и заказывает музыку, т.е. действия