Российское посольство в Вашингтоне будет добиваться от властей США освобождения россиянки Марии Бутиной

Об этом говорится в сообщении дипмиссии, обнародованном после того, как Федеральный окружной суд Вашингтона отказался освободить Бутину до начала процесса над ней.

29-летняя россиянка обвиняется в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.