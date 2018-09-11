Растёт число подозреваемых в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании
Растёт число подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. По данным Daily Mirror в преступлении Лондон может обвинить шесть человек.
Тем, кто непосредственно отравил Скрипалей, помогала команда так называемых «чистильщиков». В ней было четыре россиянина. Они должны были наблюдать за экс-полковником ГРУ и его дочерью, рассказали Daily Mirror источники в британской разведке. По мнению Лондона за отравлением стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых премьер Тереза Мэй назвала офицерами ГРУ. Их установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. По словам источника британского издания Петров и Боширов цитата «должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока их дверь опрыскивают ядом Новичок». Задача так называемых «чистильщиков» была предупредить о возможном появлении экс-полковника ГРУ. Если бы всё пошло не так, они могли бы выдать себя за обеспокоенных прохожих и забрать яд, добавил собеседник в разведке. По его информации россияне использовали данные людей, которые находятся в тюрьмах на территории Евросоюза, чтобы проникнуть в Британию без виз. Они прилетели в начале марта. Но в другие аэропорты. Петров и Боширов прилетели в тот же период в лондонский Гэтвик.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в причастности к преступлению российские власти. Москва это отрицает.
Комментарии23
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danko1 11 сентября 2018 | 08:07
Когда официально объявят имя заказчика?
Он, правда, сам себя заложил, сказав не так давно публично, что сотрудников ФСБ, предателей, кара везде постигнет, что они знали это, когда шли на службу в ФСБ.
disdai 11 сентября 2018 | 08:07
Туман рассеивается...
Смотреть бесплатно.
sirwalterscott 11 сентября 2018 | 08:09
.... использовали людей, которые находятся в тюрьмах на территории Евросоюза ....
.... старая связка менты и уголовники
unprejudiced 11 сентября 2018 | 08:09
англосаксы продолжают смешить мир своей в высшей степенью убогости!
arye_11 11 сентября 2018 | 08:10
unprejudiced:
Максик, юристик ты наш недоразвитый.
А я почему-то подумал, что тебя, по причине врожденного слабоумия, выгнали из бригады.
А оно, эвона,как...
Так ты, получается, опять здесь, просто перелогинился.
igorkot____1 11 сентября 2018 | 08:33
Снова десант ольгинских шлюх высыпали в новость про Скрипалей. Побольше абсурда в коментах их главная на сегодня задача.
dictvena 11 сентября 2018 | 08:31
unprejudiced: Англосаксы убоги? Дулак ты!
vlabumur 11 сентября 2018 | 08:35
unprejudiced: англосаксы продолжают смешить мир
+++++++++++++++++++++++++++++
Особенно насмешили рубль он так смеялся что упал и встать не может.
prade 11 сентября 2018 | 08:35
unprejudiced: "англосаксы продолжают смешить мир"
Если твой вождь прав, то он должен был допустить экспертов ООН в объекты, где производили Новичок. Ведь в России же Новичок не производили. Чего бояться-то?
sg99 11 сентября 2018 | 08:13
Все ГРУ в полном составе охотилось за никому на хер не нужными несчастными. Аж 4 человека следили дома ли Скрипали )))))) Пистец, дебилы островные ... Да хер бы с ними, но уж больно вонючи, пидорасы..
Вот йад, который выпил Скрипаль.
А это полиция,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.
А это британский научный эксперт,
Который примерно выяснил спектр
И сообщил результаты полиции,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.
А это британские медиа,
Сразу узнавшие из википедии
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же там выпил бедный Скрипаль.
А это британский премьер Тереза,
Узнавшая из британской прессы,
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.
А вот ультиматум, играющий мускулом,
Который Терезою выдвинут русским,
Поскольку давно всем известен спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.
А это ХЕР длиною с экватор,
Положенный русскими на ультиматум,
Который выдвинула Тереза
Узнавшая всё из британской прессы,
Которая знает всё лучше полиции
Которая тщетно узнать стремится
Что же там выпил несчастный Скрипаль..
prade 11 сентября 2018 | 08:31
sg99: Не пиши длинно. Все равно не хватит чтобы прикрывать преступления Кремля.
vilingrad 11 сентября 2018 | 08:39
sg99: Дураку, вместо того, чтобы писать так много букв, надо бы слушать новости. А на прошлой неделе, недалекий ты товарищ, промелькнуло так( мимо того, что ты называешь сознанием), что Скрипаль консультировал британскую разведку по поводу грязных русских денег в Испании. А там много соратников Путина устроили лежбище. Может, и путинские сокровища... Так что трогал Скрипаль Вовку за вымя,и был опасен. Это тебе не пенсии, это свое, кровное, у тебя же отнятое. Но тебе же писай в глаза...
tprfrund001 11 сентября 2018 | 08:15
> «должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока их дверь опрыскивают ядом Новичок»
"Скрипали, мы вам тут на ручку двери яд мажем, так что погуляйте пока". Так?
Англия в опасности, пока не найден кот Скрипалей!
yralez 11 сентября 2018 | 08:18
Спорим, без проституток не обошлось.
Это уже добрая традиция.
jblack2 11 сентября 2018 | 08:19
Андрюшка Паркер, видимо, решил идти в вабанк, пока так все удачно прокатывает и все верят в английские бредни...
venq 11 сентября 2018 | 08:20
класс! так и думал, что вот вот будет новый взброс дезы. даже подготовить заранее новый детективный сюжет сумел. :D
ебт! "чистильщики" - чтобы ручку помазать. :D да в столице за 5 минут один вор-дока квартиру богатого раскоряки, всю обвешенную наблюдением обчищает.
не. наши и вправду тупые. могли б сразу нанять кого-нибудь из криминального мира. :D
зы. а заграница-то дейли мейл - поверила легко в "чистильщиков". потому что у них все там вор-доки или криворукие, нашим не чета, или истреблены скотландярдом и забыты ещё в прошлом веке. :D
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 08:21
а чё так мало? боевая группа должна состоять из 20 тысяч путинских кровавых бойцов, только так они смогут посеять страх в сердцах миролюбивых и честных британцев! я имею сведения об 15-ти тысяч этих бойцов, прокравшихся в самое сердце британской демократии и делающих своё кровавое дело!
dictvena 11 сентября 2018 | 08:33
dtyzgblfhfc: Ах-ах-ах! Как осторумно! Хлипкий ты.
grazschdanin 11 сентября 2018 | 08:22
Если бы мне кто поведал эту историю да ещё с расследованием в конце 80-х, то моё мнение о Европе и Западе в целом сильно изменилось. Хотя... газета "Правда" писала подобные вещи, но мы же не верили тому, что они писали про запад: что на западе можно настолько нагло попирать логику и подгонять события под нужные версии.
Почему мы так беззащитны перед западным враньём?Кто и когда заложил нашим людям в голову программу, что запад всегда прав? Ведь все события во все века подтверждают обратно - запад коварен, вероломен, жесток, а главное людоедствует, скармливая в себя ресурсы других. И закон у него один - его ненасытное брюхо.
commeilfaut 11 сентября 2018 | 08:23
Ну до чего убогие дешевки-ватные! Не дано вам шутить, только ухмыляться. Пшли вон отседова!
estamp 11 сентября 2018 | 08:24
Растёт число ...
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Когда весомости фактов не хватает, растет число фактов. Не так ли?
epynda 11 сентября 2018 | 08:25
danko1 Всегда, у всех спецслужб мира, гласно или негласно, действует это правило....
Предатель должен быть наказан....
Что нового сказал Путин ???
Он, всего лишь, подтвердил общеизвестную истину....
grazschdanin 11 сентября 2018 | 08:29
Где российские граждане Скрипали? Предъявите их миру! Дайте матери увидеть сына!
Никогда ещё в мире не проходили столь ужасные вещи, когда под благовидным предлогом матери не дают встретится с сыном.