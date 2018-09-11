Растёт число подозреваемых в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании

Растёт число подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. По данным Daily Mirror в преступлении Лондон может обвинить шесть человек.

Тем, кто непосредственно отравил Скрипалей, помогала команда так называемых «чистильщиков». В ней было четыре россиянина. Они должны были наблюдать за экс-полковником ГРУ и его дочерью, рассказали Daily Mirror источники в британской разведке. По мнению Лондона за отравлением стоят Александр Петров и Руслан Боширов, которых премьер Тереза Мэй назвала офицерами ГРУ. Их установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. По словам источника британского издания Петров и Боширов цитата «должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока их дверь опрыскивают ядом Новичок». Задача так называемых «чистильщиков» была предупредить о возможном появлении экс-полковника ГРУ. Если бы всё пошло не так, они могли бы выдать себя за обеспокоенных прохожих и забрать яд, добавил собеседник в разведке. По его информации россияне использовали данные людей, которые находятся в тюрьмах на территории Евросоюза, чтобы проникнуть в Британию без виз. Они прилетели в начале марта. Но в другие аэропорты. Петров и Боширов прилетели в тот же период в лондонский Гэтвик.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в причастности к преступлению российские власти. Москва это отрицает.