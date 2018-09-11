Госдума сегодня проведет первое в осенней сессии пленарное заседание
Парламентарии сегодня должны успеть рассмотреть больше 20 разных законопроектов – начиная с вопроса о часовой зоне Волгоградской области и заканчивая ужесточением наказания для авиадебоширов.
Начиная с этой недели график депутатов станет более плотным. Теперь пленарные заседания будут проводиться не дважды, а трижды в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10 утра до 14 дня без перерывов на обед. Идея принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину. По мнению спикера, это позволит оптимизировать работу нижней палаты и деятельность парламентариев в регионах.
В эту сессию депутатам предстоит рассмотреть несколько непопулярных инициатив. В частности, речь идет о поправках к пенсионной реформе, а также законопроекте о наказании за подстрекательство и присоединение к санкциям против России.
Осенняя сессия Госдумы продлится до 31 декабря, когда депутаты уйдут на каникулы.
Комментарии6
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wuwer 11 сентября 2018 | 08:05
"какая гадость, ваша заливная рыба" - ибо протухла с головы
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 08:09
wuwer: подонки и ничтожества снова в кучу собрались! Опять вонь будет распространятся с новой силой!
danko1 11 сентября 2018 | 08:37
igorrrpadlowitchs: Принимают законы, даже не читая их.
Уже не говорю, что большинство и понять не смогло бы, что в законах написано.
По количеству принятых законов мы на 1-ом месте, а по их качеству на последнем.
vezdehod 11 сентября 2018 | 08:46
После коллективного отдыха в Крыму. все будут лплодотворённые и с новыми силами будут нажимать Клавиши голосовальной машины.
cromwel 11 сентября 2018 | 08:09
Опять будет иммитация "бурной парламентской жизни" с протиранием штанов и "одобрямс"
yralez 11 сентября 2018 | 08:16
Законотвари ускоряются......отобрать последнее.