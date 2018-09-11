Госдума сегодня проведет первое в осенней сессии пленарное заседание

Парламентарии сегодня должны успеть рассмотреть больше 20 разных законопроектов – начиная с вопроса о часовой зоне Волгоградской области и заканчивая ужесточением наказания для авиадебоширов.

Начиная с этой недели график депутатов станет более плотным. Теперь пленарные заседания будут проводиться не дважды, а трижды в неделю – по вторникам, средам и четвергам с 10 утра до 14 дня без перерывов на обед. Идея принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину. По мнению спикера, это позволит оптимизировать работу нижней палаты и деятельность парламентариев в регионах.

В эту сессию депутатам предстоит рассмотреть несколько непопулярных инициатив. В частности, речь идет о поправках к пенсионной реформе, а также законопроекте о наказании за подстрекательство и присоединение к санкциям против России.

Осенняя сессия Госдумы продлится до 31 декабря, когда депутаты уйдут на каникулы.