Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову
Театрального деятеля обвиняют в хищении средств, выделенных на проект «Платформа».
Заседание о продлении домашнего ареста было назначено еще на прошлую пятницу, однако не состоялось из-за отсутствия адвокатов Кирилла Серебренникова. Защитники объяснили это тем, что суд слишком поздно уведомил их о планах рассмотреть вопрос о мере пресечения. Тогда заседание перенесли на 11 сентября. Однако сегодня у режиссера должно пройти еще одно слушание – жалоба на предыдущее продление ареста. Согласно данным на сайте Мосгорсуда начнутся заседания с разницей всего в полчаса.
На данный момент срок домашнего ареста Серебренникова продлен до 19 сентября. По данным ТАСС, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, после чего начнется рассмотрение по существу. Как считает следствие, фигуранты дела похитили 130 миллионов бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства в России.
Все подсудимые кроме бухгалтера Нины Масляевой, которая дала признательные показания, свою вину отрицают.
Комментарии3
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venq 11 сентября 2018 | 08:05
venq
11 сентября 2018 | 08:02
видать, прехитрые воришки попались, раз следствие их вину перед судом выставить уже год, наверно, не может. иные супер-коррупционеры (позабыл фамилии. склероз.) за это время уже осужены и в колониях пребывают. :D
mihail 11 сентября 2018 | 08:10
Зачем ломать комедию, если Самого так настроили, что он дал приказ гнобить. Крутят им как в своё время Хрущёвым перед выставкой в Манеже. К тому же держат в запасе и антисемитскую раскрутку, ясно как пном-пень.
pls215 11 сентября 2018 | 08:34
сколько следствию топтаться на месте. Простейшее преступление. Где приговор. Где приговор по делу Маслюковых. КВН почему мошенники не тюрьме.