Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову

Театрального деятеля обвиняют в хищении средств, выделенных на проект «Платформа».

Заседание о продлении домашнего ареста было назначено еще на прошлую пятницу, однако не состоялось из-за отсутствия адвокатов Кирилла Серебренникова. Защитники объяснили это тем, что суд слишком поздно уведомил их о планах рассмотреть вопрос о мере пресечения. Тогда заседание перенесли на 11 сентября. Однако сегодня у режиссера должно пройти еще одно слушание – жалоба на предыдущее продление ареста. Согласно данным на сайте Мосгорсуда начнутся заседания с разницей всего в полчаса.

На данный момент срок домашнего ареста Серебренникова продлен до 19 сентября. По данным ТАСС, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, после чего начнется рассмотрение по существу. Как считает следствие, фигуранты дела похитили 130 миллионов бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства в России.

Все подсудимые кроме бухгалтера Нины Масляевой, которая дала признательные показания, свою вину отрицают.