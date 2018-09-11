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07:45, 11 сентября 2018

Business Insider: Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире. К такому выводу пришли эксперты издания Business Insider. Открывает перечень китайский корабль Liaoning, который является обновленной версией советского «Варяга». Закрывает  — американский авианосец Gerald Ford.

«Адмирал Кузнецов» – на втором месте.

Комментарии

18

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vasyakirin 11 сентября 2018 | 07:51

А сколько всего авианесущих крейсеров в мире?

democ 11 сентября 2018 | 08:05

У США в строю 11. Надо учитывать, что вместе с кораблями сопровождения, одна морская группировка может насчитывать 40 - 50 кораблей, в число которых входят и подводные субмарины.

vikwlad 11 сентября 2018 | 08:24

А что в России самое лучшее в мире? Скрепы? Президент, кстати, тоже самый худший в мире.

valya24 11 сентября 2018 | 08:06

vasyakirin: много, очень много. Гугл в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9

igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 08:18

vasyakirin: старый плавучий чемодан!

danko1 11 сентября 2018 | 07:52

Удивительно еще, что не 1-ое место.
Хотя и 1-ое место у брата "Кузнецова".
Мы впереди планеты всей только по плохим показателям, а по значимым скатились за годы правления Путина в конец 2-ой сотни, к совсем слаборазвитым странам.

justlooking 11 сентября 2018 | 08:14

danko1: Вообще-то, это наш Кузнецов, Россия его просто украла. Можете прочесть его историю.

korikov 11 сентября 2018 | 08:30

justlooking:
"Наш" - это чей? Украинский, что ли?
Вы за 28 лет независимости даже моторную лодку не построили. Россия абсолютная приемница СССР, Россия - это и есть СССР только без республик - нахлебников. Так что ваше - это после 1991 года.

b52artur 11 сентября 2018 | 07:54

А раньше говорили, что использовать трамплин вместо катапульты, это супер-пупер изобретение, до которого не додумались американцы, зато додумались советские инженеры.

democ 11 сентября 2018 | 07:56

b52artur: Батуты, придуманные советскими инженерами, передаются по наследству.

unprejudiced 11 сентября 2018 | 07:59

надо бы добавить что это пендостанское сми и эксперты пендосы были, поэтому от страха перед нашим оружием этот бред написали

wuwer 11 сентября 2018 | 08:02

unprejudiced: ))) Наш дым- самый смертоносный в мире
В вяликой стране - всё вяликое

unprejudiced 11 сентября 2018 | 08:02

Третье место BI отвел таиландскому Chakri Naruebet, который фактически не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор.

Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, будучи введенным в эксплуатацию в июле 2017 года, несколько раз отправлялся на ремонт.

Ранее Business Insider признал, что российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» превосходит американские боевые корабли прибрежной зоны.

Итак, судя по списку выше Кузнецова ржавые корыта которые вообще не на плаву и простаивают в доках ни разу не выйдя в море. И где тут объективность?

democ 11 сентября 2018 | 08:10

unprejudiced: Объективность в том, что "Кузнецов" должен стать памятником в доке, а не смешить мировых военных экспертов своим присутствием на море. Да и ракеты сейчас можно пускать не выплывая море. Прямо из дока.

(комментарий скрыт)

korikov 11 сентября 2018 | 08:22

Корыто "Нимиц" с конца шестидесятых годов плавает и как бы его не модернизировали старение железа никто не отменял. Но тихо, в США всё круто, иначе пропаганда не получится.
Что там за эксперты рейтинги делают, это из ряда блогеров, которые делают рейтинги самых сильных кораблей на осгове фильмов и картинок?

grazschdanin 11 сентября 2018 | 08:26

Ну да, а если его сравнивать с буксирами, то он проиграет любому портовому буксиру. Ведь как буксир он никакой.
Правда среди авианесущих крейсеров его особо то и сравнить не с кем - у американцев то их нет.
И пиндосы в своем репертуаре - сравнивают корабли разных классов. Эксперты, ничего не скажешь.

dmitry17___17 11 сентября 2018 | 08:47

grazschdanin: Недооценили штатовцы это корыто, а оно - эффективнейший истребитель российского бюджета.

jblack2 11 сентября 2018 | 08:36

Даже во времена могущественного СССР государство не считало необходимым тратить колоссальные средства на развитие авианосного флота.

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