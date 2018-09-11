Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире. К такому выводу пришли эксперты издания Business Insider. Открывает перечень китайский корабль Liaoning, который является обновленной версией советского «Варяга». Закрывает — американский авианосец Gerald Ford.

«Адмирал Кузнецов» – на втором месте.