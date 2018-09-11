США закрывают представительство ООП в Вашингтоне
США закрывают представительство ООП в Вашингтоне.
В заявлении Госдепартамента, в частности, говорится, что Организация освобождения Палестины не сделала шагов, необходимых для продвижения к началу прямых и результативных переговоров с Израилем и осудила план администрации Трампа по достижению мира между Израилем и палестинцами.
Комментарии2
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ur_sus 11 сентября 2018 | 07:53
Ниче, пусть палесы в лугандоне своё "посольство" откроют. А лугандону пора в "секторе гадов" малину открыть
ly4_sveta 11 сентября 2018 | 08:17
Молодец, Трамп! А то прикормили бандитов по всему
миру, дали им волю, деньги, а они кроме, как ненавистью к
Израилю больше ничем не занимаются, прикинувшись
сирыми и убогими, униженными и оскорбленными.
Работать надо вместе с евреями - пахать, сеять, выращивать,
создавать, развивать, а не убивать и взрывать.