США закрывают представительство ООП в Вашингтоне.

В заявлении Госдепартамента, в частности, говорится, что Организация освобождения Палестины не сделала шагов, необходимых для продвижения к началу прямых и результативных переговоров с Израилем и осудила план администрации Трампа по достижению мира между Израилем и палестинцами.