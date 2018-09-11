Дональд Трамп получил письмо Ким Чен Ына и готовится назначить с ним вторую встречу
Как сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, послание лидера КНДР очень теплое и позитивное. Обнародовать письмо полностью Белый дом не будет.
Сандерс утверждает, что письмо северокорейского лидера свидетельствует о прогрессе на переговорах США и КНДР. Позже помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил Франс Пресс, что новая встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться до конца текущего года.
Комментарии1
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cromwel 11 сентября 2018 | 08:11
А перед встречей на "разогреве" выступит казачий хор с их бессменным лидером.