Госдума сегодня проведет первое в осенней сессии пленарное заседание
Госдума сегодня проведет первое в осенней сессии пленарное заседание.
Осенняя сессия Госдумы продлится до 31 декабря, когда депутаты уйдут на каникулы.
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Госдума сегодня проведет первое в осенней сессии пленарное заседание.
Осенняя сессия Госдумы продлится до 31 декабря, когда депутаты уйдут на каникулы.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии2
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democ 11 сентября 2018 | 07:53
Не "уйдут на каникулы", а улетят в родовые гнёзда, понастроенные по всему миру. Санта Клаус будет как всегда рад и им, и их долларам с евро.
venq 11 сентября 2018 | 08:10
democ: думаю, улетят, а обратно не смогут.
самых коррумпированных из-за санкций Санта Клаус должен будет пленить.
иначе суд ему за нарушение федерального закона. D