Кириллу Серебренникову и Юрию Итину сегодня могут продлить домашний арест
Кириллу Серебренникову и Юрию Итину сегодня могут продлить домашний арест. Соответствующие ходатайства следствия по «делу Седьмой студии»" рассмотрит Мосгорсуд.
Режиссер и бывший гендиректор обвиняются в хищении бюджетных средств.
Комментарии4
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neburzhui2 11 сентября 2018 | 07:52
Им баланду прямо на дом носят ?
ramen 11 сентября 2018 | 07:56
Издевательства доходят до маразма.
venq 11 сентября 2018 | 08:02
видать, прехитрые воришки попались, раз следствие их вину перед судом выставить уже год, наверно, не может. иные супер-коррупционеры (позабыл фамилии. склероз.) за это время уже осужены и в колониях пребывают. :D
bujhm132 11 сентября 2018 | 08:17
Прошло больше года, как расследуется уголовное дело. Это совершенно рядовое дело, где все "фигуранты" на месте, документы в наличии и само оно никакой сложности не представляет. Поэтому превышение предельного срока расследования можно объяснить лишь одним: дело заказное и преследует некие личные мотивы. Кому-то захотелось показать свою значимость и таким беспределом поиздеваться над объектом своей неприязни.