Кириллу Серебренникову и Юрию Итину сегодня могут продлить домашний арест. Соответствующие ходатайства следствия по «делу Седьмой студии»" рассмотрит Мосгорсуд.

Режиссер и бывший гендиректор обвиняются в хищении бюджетных средств.