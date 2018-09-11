Режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлен еще на один год. Соответствующий Указ подписал Дональд Трамп.

В Белом доме считают, что террористическая угроза сохраняется, поэтому расширенные полномочия властей должны действовать и после 14 сентября 2018 года.