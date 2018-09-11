Режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлен еще на один год
Режим ЧП, введенный в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлен еще на один год. Соответствующий Указ подписал Дональд Трамп.
В Белом доме считают, что террористическая угроза сохраняется, поэтому расширенные полномочия властей должны действовать и после 14 сентября 2018 года.
Комментарии5
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sg99 11 сентября 2018 | 07:47
Конечно сохраняется. И будет сохранятся, пока существует сам Белый дом, который и подготовил эти "теракты". Если уж эти пидорасы свои дома взрывают, то что уж говорить про другие страны, которые они бомбят под предлогом "борьбы с терроризмом"
Гениальное изобретение. Снести у себя пару-тройку небоскребов и на этом основании разбомбить и оккупировать две страны..
mikescholar 11 сентября 2018 | 07:50
Значит, террористы тогда добились-таки своего.
sasass 11 сентября 2018 | 07:51
Долго держат ЧП и Мир в целом...
raffal 11 сентября 2018 | 08:02
sasass: mikescholar: террористы тогда добились-таки своего...
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Конечно, террористы добились немало. Каждый, кто летает самолётами, видит, как изменилась обстановка в аэропортах. Но добились после 11.09 и Соединённые Штаты тоже немало. Не сильно забалуют там нынче террористы. За все эти годы только один значимый терракт. На бостонском марафоне трое убитых бандитами-террористами, выходцами из бывшего "ссср". И всё.
grazschdanin 11 сентября 2018 | 08:33
Весь мир уже в курсе, что была инсценировка.
А пиндосы всё не могут осмелится открыть глаза и спросить со своих правителей - зачем они устроили этот теракт и когда накажут виновных. Пока есть доступные гамбургеры пиндос ничего не видит.