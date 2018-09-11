Президент Турции обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб
По мнению Тайипа Эрдогана, Башар Асад под ложным предлогом борьбы с терроризмом готовит удар, чреватый кровопролитием. «Обязанность не допустить это лежит в равной степени на Западе, а также России и Иране», — пишет Эрдоган в статье для «Уолл стрит джорнэл».
Президент Турции напоминает, что в Идлибе проживают около трех миллионов человек и находится одно из немногих надежных прибежищ для внутренних беженцев.
Комментарии6
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danko1 11 сентября 2018 | 07:39
Опять Эрдоган против Путина пошел.
Одни предатели кремлевского бандита окружают.
ur_sus 11 сентября 2018 | 07:49
danko1:
Ну вот, "другу Владимиру" снова ниже спины воткнули...
albert_streiselkuchen 11 сентября 2018 | 07:40
Некоторая несогласованность позиций с лудшими друзьями солнцеликого?
wuwer 11 сентября 2018 | 07:50
Чё-то турецкие памидоры опять становятся подозрительными...
или фиг с ними...главное шоб труба легла...нефтегазовая соска важнее?
sasass 11 сентября 2018 | 07:54
Эрдоган предупредил Россию - не боится узурпатор никого...
mosser 11 сентября 2018 | 08:20
Молодец эрдоган, опять собьет соколов путина, а мы помидоры не будем твои кушать.