Волгоградская область готовится к переходу в третью часовую зону
Как передает «Интерфакс», Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит соответствующий законопроект. Он предусматривает переход с московского на местное время и, соответственно, перевод стрелок часов на территории региона на час вперед.
На региональном референдуме в марте за это высказались большинство волгоградцев.
Комментарии2
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mikescholar 11 сентября 2018 | 07:47
Доламывают наследие Медведева.
vasyakirin 11 сентября 2018 | 07:48
Сепаратизмом попахивает, да и Кутузову сложно с москвой синхронизироваться, а народные хотелки это экстремизм, так можно и на пенсионный возраст замахнуться....