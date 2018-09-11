Переход между двумя корпусами школы обрушился утром в одном из сел Иркутской области. Как передает «Интерфакс», пострадавших нет. По предварительным данным, обрушившийся переход не эксплуатировался, поскольку находился в аварийном состоянии.

После ЧП занятия в школе были отменены, дети отпущены по домам.