Переход между двумя корпусами школы обрушился утром в одном из сел Иркутской области
Переход между двумя корпусами школы обрушился утром в одном из сел Иркутской области. Как передает «Интерфакс», пострадавших нет. По предварительным данным, обрушившийся переход не эксплуатировался, поскольку находился в аварийном состоянии.
После ЧП занятия в школе были отменены, дети отпущены по домам.
Комментарии8
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marineru 11 сентября 2018 | 07:36
Ерунда, главное в Сирии со школами разобраться. Там они нужнее.
ostapbey 11 сентября 2018 | 07:48
marineru: в Сирии?
Из Иркутских сел возили бетон на мост..
А вот из космодрома Восточный в Сирию.
Не чесать же левое ухо правой рукой..
Даже..
dvdd 11 сентября 2018 | 07:36
Ой, а у вас стабильность отклеилась! Дожили. Школы начали рушиться в мирное время. Но зато Крымнаш, Сирия и ЦАР любят нас.
albert_streiselkuchen 11 сентября 2018 | 07:38
Восстановим в Сирии 4000 школ. На свои накакать
klukvik 11 сентября 2018 | 07:42
разве это новость? вот если бы сообщили, что рухнул дворец Вовы П., находившийся в аварийном состоянии, и что сильно пострадал находившийся там владелец - вот это была бы новость и повод всем школьникам России устроить каникулы))
democ 11 сентября 2018 | 07:45
Россия прогнила насквозь, вместе со строениями и режимом.
sasass 11 сентября 2018 | 07:58
Песок сыпется по всей стране - назревает новая пустыня на Земле...
pravdatut 11 сентября 2018 | 08:09
Может там и села нет?