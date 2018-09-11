Мосгорсуд рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста режиссеру Кириллу Серебренникову
Мосгорсуд рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Скорее всего, приговор в это деле уже готов, и он будет не в пользу обвиняемого, — сказал в эфире «Эха» журналист Антон Красовский.
По словам Красовского понятно, что за этим делом стоит кто-то очень влиятельный, и возможно из высших эшелонов власти.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
deathmorozz 11 сентября 2018 | 07:42
Кирилл вовсе не режиссер. он скорее что то типа теперь уже известных в узких кругах "артисток" из пусирайт. В его спектаклях смысл настолько извращен что мне ,простому человеку , понять трудно а если попытаться то становится страшно. А оценивать таланты актеров по длинне ))) жуть. а если еще проще..Вор должен сидеть в тюрьме.*
gregor 11 сентября 2018 | 07:48
deathmorozz:
Вы правы , вам простому человеку, ...... не понять .
Но можно и попытаться , книжки почитать ... ,а не телевизор смотреть . Попробуйте ,......самостоятельно соображать , это же интересно ... даже простому человеку , не говоря уже о чувстве собственного достоинстве . И будете оценивать не по длине ,а по таланту , понимая суть и язык Эзопа . Но я вас не уговариваю ,отнюдь нет .
deathmorozz 11 сентября 2018 | 08:16
gregor: эпатаж -это не искусство, это способ окрасить действие таким образом ,что эмоции становятся ярче. Серебряков эпатирует применяя мат ,голые тела и смысловые нагрузки на грани фола . может если бы я был по дебильнее (каким видимо он считает своего зрителя) то да куча эмоцией гы гы гы. А язык Эзопа предполагает смысл.какой смысл в жопе на сцене?