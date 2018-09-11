Мосгорсуд рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Скорее всего, приговор в это деле уже готов, и он будет не в пользу обвиняемого, — сказал в эфире «Эха» журналист Антон Красовский.

По словам Красовского понятно, что за этим делом стоит кто-то очень влиятельный, и возможно из высших эшелонов власти.