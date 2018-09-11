В случае использования Дамаском химоружия в Идлибе, ответ США и их союзников будет «гораздо сильнее», чем предыдущие
В случае использования Дамаском химоружия в Идлибе, ответ США и их союзников будет «гораздо сильнее», чем предыдущие авиаудары. Это, как передает REUTERS, пообещал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Американские власти на прошлой неделе заявили, что у них есть сведения о подготовке сирийскими войсками химического оружия для атаки по провинции Идлиб.
Комментарии6
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serhio_25__ 11 сентября 2018 | 07:26
А нафига Дамаску использовать хим.оружие? Хоть одну причину назовите?
prade 11 сентября 2018 | 07:38
serhio_25__: "А нафига Дамаску использовать хим.оружие?"
Чтобы выгнать людей из укрытый на поверхность. А там уже российские штурмовики и бомбардировщики наготове убивать их. Два палача работают в паре.
sg99 11 сентября 2018 | 07:41
serhio_25__:
Все просто. Асад - паталогический маньяк-мазохист. Это каждый хомячок знает. Все делает чтобы досадить их белым и пушистым заокеанским хозяевам.
samsonite 11 сентября 2018 | 08:01
sg99: Информация для путинских подпердышей: сирийская армия бездарна и труслива настолько, что ни за какие бабки не готова штурмовать укрепленные позиции. А российские солдаты тоже не готовы за Пу умирать.А самолеты не могут достать подвалы многоэтажек. Вот и приходится тяжелыми ОВ выкуривать и убивать своих граждан. Наверно о таких вещах понятия не имеешь, так как откосил от армии по дурке, как и все твои кремлевские кумиры поголовно
sg99 11 сентября 2018 | 08:07
samsonite:
Ну и наплел )))
КАккими на хер "тяжелыми", если он якобы бочками с хлором закидывает "своих граждан". И после каждой такой провокаци, устроенной твоими хозяевами, у Асада гораздо больше проблем, чем какой то выгоды. Пшел вон, щенок..
mosser 11 сентября 2018 | 08:03
Молодцы америкосы мочить всех в сирии, а наши пилоты почему бомбят чужую страну? Что вообще там делают военные РФ? И не скулите когда вас друг путина эрдоган сбивает.