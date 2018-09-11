В случае использования Дамаском химоружия в Идлибе, ответ США и их союзников будет «гораздо сильнее», чем предыдущие авиаудары. Это, как передает REUTERS, пообещал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Американские власти на прошлой неделе заявили, что у них есть сведения о подготовке сирийскими войсками химического оружия для атаки по провинции Идлиб.