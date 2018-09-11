Бизнес рассчитывает, что совет директоров ЦБ 14 сентября сохранит ключевую ставку на текущем уровне
Как заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин, поднимать ее сейчас нельзя. По его мнению, надо дождаться промежуточных выборов в американский Конгресс, чтобы понять насколько жестким будет санкционный закона.
Шохин не исключает, что курс рубля уже среагировал на будущие санкции и сейчас больше реагирует на глобальные вызовы.
Комментарии2
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grigorcar 11 сентября 2018 | 07:33
банк России
ждет выборов в конгресс США.
хорошенькое дельце...
democ 11 сентября 2018 | 07:50
Ждём - с. Рубль падает, а мы ждём - с. Шохин похоже на Форексе против рубля поставил. Сейчас догонят до 80 - 85, потом ЦБ подключат для поднятия ставок и снижения курса доллара.