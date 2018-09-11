Бизнес рассчитывает, что совет директоров ЦБ 14 сентября сохранит ключевую ставку на текущем уровне

Как заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин, поднимать ее сейчас нельзя. По его мнению, надо дождаться промежуточных выборов в американский Конгресс, чтобы понять насколько жестким будет санкционный закона.

Шохин не исключает, что курс рубля уже среагировал на будущие санкции и сейчас больше реагирует на глобальные вызовы.