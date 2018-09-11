«Русал» перерегистрируется в «русском офшоре» в начале октября

Во всяком случае, так утверждает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, закон о специальных административных районах вступил в силу, сейчас готовятся все подзаконные акты. Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

Сменив иностранную юрисдикцию на российскую, компания получит статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты.