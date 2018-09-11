«Русал» перерегистрируется в «русском офшоре» в начале октября
Во всяком случае, так утверждает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, закон о специальных административных районах вступил в силу, сейчас готовятся все подзаконные акты. Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.
Сменив иностранную юрисдикцию на российскую, компания получит статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты.
Комментарии3
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chapter_2 11 сентября 2018 | 06:46
Все предприятия, зарегистрированные в «русском офшоре», будут автоматически блокироваться санкциями США и ЕС. Очень удобно для последних.
vladimir1967 11 сентября 2018 | 06:54
А почему нельзя сделать вменяемые условия для бизнеса по всей стране, а только в зонах?
chapter_2 11 сентября 2018 | 07:05
vladimir1967: В Кремле уверены, что гражданское общество является крепостным рабом государства, и что бизнес, как часть гражданского общества, должен молча и тяжело работать на благо государства (барщина), а не на благо граждан. proza.ru/2017/12/11/1304