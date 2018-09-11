Кириллу Серебренникову и Юрию Итину сегодня могут продлить домашний арест

Соответствующие ходатайства следствия по «делу Седьмой студии»" рассмотрит Мосгорсуд. Режиссер и бывший гендиректор обвиняются в хищении бюджетных средств.

В минувшую пятницу суд отложил слушание из-за отсутствия адвокатов Серебренникова. Сегодня же апелляционная коллегия Мосгосруда проверит законность предыдущего продления домашнего ареста Серебренникову до 19 сентября.