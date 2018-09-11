Американский суд вновь отказался освободить Марию Бутину и перевести ее под домашний арест
По мнению суда Бутина может уехать из страны и скрыться от следствия при помощи Москвы, например в машине российского дипломата.
Адвокату Бутиной запретили публично комментировать ход судебного процесса. Так постановил окружной суд в США. Судья мотивировал свое решение тем, что распространение информации не поможет собрать непредвзятое жюри.
Бутину задержали в США в июле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в работе иноагентом без регистрации при минюсте США. Бутина утверждает, что невиновна. Интересы россиянки представляет Роберт Дрисколл.
Комментарии3
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yralez 11 сентября 2018 | 06:25
Российским дипломатам не привыкать возить кокс, новичок, оружие и шлюх.
ugas 11 сентября 2018 | 06:31
Все правильно. Жалко только, что там СИЗО не такие, как в России.
midnightblues 11 сентября 2018 | 06:33
Жаль ,конечно,сгнитет в тюряге
Можно было ее продать в гарем какого-нибудь африканского злодея