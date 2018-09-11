Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей
Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям Daily Mirror в покушении на экс-сотрудника ГРУ и его дочь в Солсбери участвовали шесть т.н. «чистильщиков». Непосредственно само отравление веществом «Новичок» совершили уже упомянутые ранее Руслан Боширов и Александр Петров, остальные оказывали им поддержку — вели наблюдение и подстраховывали на случай непредвиденных ситуаций.
Комментарии6
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kazlevich1949 11 сентября 2018 | 06:36
Ну таки прямо убийство Джона Кеннеди 2.0: участвовала целая толпа, а "взял всех собак на себя за" Кеннеди естественно только Ли Харви Освальд... а остаьное всё "чистильщики" доделали? Вот только "Джека Руби" на этих Руслана Боширова и Александра Петрова для полного реализьму ни хватает!?
stalinator 11 сентября 2018 | 06:38
Идиоты. Зачем так переигрывать? Был хороший ход с двумя подозреваемыми и тут нате вам. Что же это за такое всемогущее ГРУ что на простейшую операцию по устранению посылает в открытую двух человек и плюс еще четверых? Так они всех россиян что в округе находились в шпионы запишут.
benin_papa__ 11 сентября 2018 | 06:54
stalinator:
Вам же лучше. Чем больше шпионов, тем больше санкций.
И тем мощнее стимул для развития всего и вся в РФ.
И МИД РФ тоже не в накладе.
Глядишь, хоть одного из подозреваемых сможет у себя отыскать и предъявить живьём.
ostapbey 11 сентября 2018 | 07:04
stalinator: ...."..Идиоты. Зачем так переигрывать? Был хороший ход с двумя подозреваемыми и тут нате вам. Что"...
...
И в чем идиотам хороший ход?? В частности тебе в чем даже??
mustang 11 сентября 2018 | 07:06
stalinator: Потому что из ФСБ ушли нормальные люди!!!
ura_123 11 сентября 2018 | 06:50
Интересное кино... А ведь расковыряют англичанине эту кучку дерьма. Напоминает сбитый Боинг,тоже некоторые верещали этонемы,ихтамнет,авыдокажите и по крупицам собрали информацию что,где,когда)))