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06:16, 11 сентября 2018

Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям Daily Mirror в  покушении на  экс-сотрудника ГРУ и его дочь в Солсбери участвовали шесть т.н. «чистильщиков». Непосредственно само отравление веществом «Новичок» совершили уже упомянутые ранее Руслан Боширов и Александр Петров, остальные оказывали им поддержку — вели наблюдение и  подстраховывали на  случай непредвиденных ситуаций.

Комментарии

6

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kazlevich1949 11 сентября 2018 | 06:36

Ну таки прямо убийство Джона Кеннеди 2.0: участвовала целая толпа, а "взял всех собак на себя за" Кеннеди естественно только Ли Харви Освальд... а остаьное всё "чистильщики" доделали? Вот только "Джека Руби" на этих Руслана Боширова и Александра Петрова для полного реализьму ни хватает!?

stalinator 11 сентября 2018 | 06:38

Идиоты. Зачем так переигрывать? Был хороший ход с двумя подозреваемыми и тут нате вам. Что же это за такое всемогущее ГРУ что на простейшую операцию по устранению посылает в открытую двух человек и плюс еще четверых? Так они всех россиян что в округе находились в шпионы запишут.

benin_papa__ 11 сентября 2018 | 06:54

stalinator:
Вам же лучше. Чем больше шпионов, тем больше санкций.
И тем мощнее стимул для развития всего и вся в РФ.
И МИД РФ тоже не в накладе.
Глядишь, хоть одного из подозреваемых сможет у себя отыскать и предъявить живьём.

ostapbey 11 сентября 2018 | 07:04

stalinator: ...."..Идиоты. Зачем так переигрывать? Был хороший ход с двумя подозреваемыми и тут нате вам. Что"...
...
И в чем идиотам хороший ход?? В частности тебе в чем даже??

mustang 11 сентября 2018 | 07:06

stalinator: Потому что из ФСБ ушли нормальные люди!!!

ura_123 11 сентября 2018 | 06:50

Интересное кино... А ведь расковыряют англичанине эту кучку дерьма. Напоминает сбитый Боинг,тоже некоторые верещали этонемы,ихтамнет,авыдокажите и по крупицам собрали информацию что,где,когда)))

(комментарий скрыт)

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