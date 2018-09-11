Суд изберет сегодня меру пресечения двум участникам несанкционированного митинга в Москве
Они обвиняются в нападении на полицейских во время акции 9 сентября сторонников Навального против пенсионной реформы. В «Открытой России» «Интерфаксу» сообщили о задержании 24-летнего Виктора Федосеева и 36-летнего Василия Костылева.
По сведениям организации, оба от дачи показаний отказались, воспользовавшись 51-ой статьей Конституции.
Комментарии1
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yralez 11 сентября 2018 | 06:27
Наверно еще и дубинки сломали......своими почками..