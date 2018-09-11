В Белом доме ужесточили правила пользования мобильными телефонами

Как передает CNN, решение было принято было принято после того, как в СМИ попала запись разговора бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Теперь сотрудники, которые работают в западном крыле, будут оставлять в рабочих кабинетах или личных шкафчиках все мобильные устройства, включая выданные на рабочие нужды.