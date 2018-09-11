Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста фигурантов так называемого дела «Нового величия»
В итоге молодым людям вынесут обвинительный приговор, потому что не наберется достаточно масштабных выступлений в их поддержку,— сказал в эфире «Эха» журналист Антон Красовский.
Красовский подчеркнул, что спецлужбы уже не смогут от суда по делу «Нового величия».
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 06:31
дорогомиловское путинское правилово просто обязано посадить на 10-20 лет спровоцированных ФСБшками молодых людей - а то "дорогомиловские "судьё" лишаться своих мест и доходов - "путены" предателей не прощают