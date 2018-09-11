Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста фигурантов так называемого дела «Нового величия»

В итоге молодым людям вынесут обвинительный приговор, потому что не наберется достаточно масштабных выступлений в их поддержку,— сказал в эфире «Эха» журналист Антон Красовский.

Красовский подчеркнул, что спецлужбы уже не смогут от суда по делу «Нового величия».