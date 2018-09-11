Суды Москвы, Петербурга, Казани и других городов продолжают рассмотрение дел участников акции 9 сентября

Суды в Москве, Петербурге, Казани и других российских городов продолжают рассмотрение дел участников несогласованной акции 9 сентября. Постановления о штрафах и административных арестах выносятся десятками. По данным ОВД-ИНФО, в воскресение по всей стране было задержано более тысячи активистов протестовавших против пенсионной реформы. Рассмотрения административных дел продолжаются.

В Кремле не увидели нарушения закона в действиях полиции при разгонах акций против повышения пенсионного возраста. Комментируя их действия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил ряд правонарушений организаторов этих мероприятий.

Ситуацию с задержаниями журналистов на этих акциях Дмитрий Песков комментировать отказался. Он уточнил, что тут важно выяснять подробности в каждом конкретном случае.

На протестные акции выходит сейчас, в основном, молодежь, как наиболее социально активная часть населения, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов добавил, что у молодых людей сейчас остро стоит запрос и на диалог, и на предъявление собственной позиции.