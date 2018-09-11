Суды Москвы, Петербурга, Казани и других городов продолжают рассмотрение дел участников акции 9 сентября
Суды в Москве, Петербурге, Казани и других российских городов продолжают рассмотрение дел участников несогласованной акции 9 сентября. Постановления о штрафах и административных арестах выносятся десятками. По данным ОВД-ИНФО, в воскресение по всей стране было задержано более тысячи активистов протестовавших против пенсионной реформы. Рассмотрения административных дел продолжаются.
В Кремле не увидели нарушения закона в действиях полиции при разгонах акций против повышения пенсионного возраста. Комментируя их действия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил ряд правонарушений организаторов этих мероприятий.
Ситуацию с задержаниями журналистов на этих акциях Дмитрий Песков комментировать отказался. Он уточнил, что тут важно выяснять подробности в каждом конкретном случае.
На протестные акции выходит сейчас, в основном, молодежь, как наиболее социально активная часть населения, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Виноградов добавил, что у молодых людей сейчас остро стоит запрос и на диалог, и на предъявление собственной позиции.
Комментарии4
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andreykochnev 11 сентября 2018 | 06:17
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
democ 11 сентября 2018 | 06:17
Карательная машина запущена. Всё больше людей попадают в "чёрный список" МВД. Значит в будущем они будут поражены в правах. Даже трудоустроиться для них будет большой проблемой.
polikarpich 11 сентября 2018 | 06:21
Давайте, давайте! Множьте число лютых и непримиримых противников режима "дяди Вовы".
yralez 11 сентября 2018 | 06:29
Это и есть награды героям России,а не разным сынкам членов ОПГ "за длительный плодотворный труд".