В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.

Это связано с приближением урагана «Флоренс». По оценкам властей, свои дома придется покинуть 1-му млн человек. Режим эвакуации начнет действовать во вторник, когда в Москве будет 19 часов. «Флоренс» уже достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет атлантического побережья США к четвергу.