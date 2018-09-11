Американский суд вновь отказался освободить Марию Бутину и перевести ее под домашний арест.

По мнению суда Бутина может уехать из страны и скрыться от следствия при помощи Москвы, например в машине российского дипломата.

Адвокату Бутиной запретили публично комментировать ход судебного процесса. Так постановил окружной суд в США. Судья мотивировал свое решение тем, что распространение информации не поможет собрать непредвзятое жюри. Бутину задержали в США в июле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в работе иноагентом без регистрации при минюсте США. Бутина утверждает, что невиновна. Интересы россиянки представляет Роберт Дрисколл.