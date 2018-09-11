Кириллу Серебренникову и Юрию Итину сегодня могут продлить домашний арест.
Соответствующие ходатайства следствия по «делу Седьмой студии»" рассмотрит Мосгорсуд. Режиссер и бывший гендиректор обвиняются в хищении бюджетных средств. В минувшую пятницу суд отложил слушание из-за отсутствия адвокатов Серебренникова. Сегодня же апелляционная коллегия Мосгосруда проверит законность предыдущего продления домашнего ареста Серебренникову до 19 сентября.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 11 сентября 2018 | 06:16
Пусть Итина к Серебренникову домой подсадят. Тогда он прочувствует задом, что такое сидеть с известным " режиссером"