Состояние Олега Сенцова после 120 дней голодовки в колонии ухудшилось.
В письме своей сестре Наталье Каплан он рассказывает, что у него началась гипоксия — нехватка кислорода в органах, в том числе сердце и мозге. По его словам, у него «туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют». В письме, которое Каплан выложила в ФБ, режиссер признается, что живет сейчас «просто по инерции», но постарается держаться. Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии14
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antimalin 11 сентября 2018 | 05:22
Сенцов не голодает.
Это всем известно.
Если бы он на самом деле голодал, то помер бы уже 2-3 месяца назад.
rumik 11 сентября 2018 | 05:45
antimalin: Дура ты пустоголовая, тебе не дать печеньку утром - с голода посинеешь, а Сенцову - уважение...
antimalin 11 сентября 2018 | 05:29
Кушание (приём внутрь) витаминных смесей и супов с жирами, белками и углеводами - это липовая голодовка.
nf5096004 11 сентября 2018 | 05:54
antimalin: насильное кормление, против желания человека, не есть липовая голодовка. Ты попробуй так пожить. Легко любить Родину, когда живешь далеко от нее в цивилизованной стране. И защищать власть, которая ни за что издевается над гражданином чужой страны. Сенцов несомненно достоин уважения, как истинный патриот своей Родины - Украины.
antimalin 11 сентября 2018 | 06:05
nf5096004:насильное кормление, против желания человека...
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Террориста Сенцова насильно кормят?
Вот так новость!
Даже киевские оккупационные власти о таком никогда не заявляли.
И даже его сестра-каплан.
multipulti 11 сентября 2018 | 06:29
antimalin: -?
nf5096004 11 сентября 2018 | 06:29
antimalin: интересно, что оккупировали киевские власти? Вы ничего не перепутали, патриот, не желающий жить в родной стране, но упорно убеждающий нас, что в России жить замечательно, а подлый Сенцов почему-то не захотел?
cromwel 11 сентября 2018 | 06:09
nf5096004: а с чего вы взяли что этого террориста кормят насильно? Что он, дурак помирать то? Он заявил что врачи ему нравятся и и принимает от них процедуры.
rus 11 сентября 2018 | 07:00
nf5096004: ...Сенцов несомненно достоин уважения, как истинный патриот своей Родины - Украины.
Неужто у Вас не найдется ни одного слова сочувствия к подлинному герою Украины - Надюши, которая голодает уже полгода в бандеровских застенках, ее рвет последними каплями крови?
multipulti 11 сентября 2018 | 06:03
antimalin: -не спится, боген-гнилая жемчужина
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 05:44
скорее бы сдохла эта бандеровская СКОТИНА!!!!!)))))
nf5096004 11 сентября 2018 | 05:49
dtyzgblfhfc: то, что Сенцов "бандеровская скотина" не было доказано. Вообще-то даже обвинение у него несколько иначе звучит. А истинных бандеровцев в Украине, уверяю, не больше чем в России членов правых партий.
rumik 11 сентября 2018 | 05:55
dtyzgblfhfc: ну, а ты дурак пустоголовый...
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 06:28
rumik: ты пидар жидовский. гыыыыы!!!!!)))))