Суд изберет сегодня меру пресечения двум участникам несанкционированного митинга в Москве.

Они обвиняются в нападении на полицейских во время акции сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября. В «Открытой России» «Интерфаксу» сообщили о задержании 24-летнего Виктора Федосеева и 36-летнего Василия Костылева. По сведениям организации, оба от дачи показаний отказались, воспользовавшись 51-ой

статьей Конституции.