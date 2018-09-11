Суд изберет сегодня меру пресечения двум участникам несанкционированного митинга в Москве.
Они обвиняются в нападении на полицейских во время акции сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября. В «Открытой России» «Интерфаксу» сообщили о задержании 24-летнего Виктора Федосеева и 36-летнего Василия Костылева. По сведениям организации, оба от дачи показаний отказались, воспользовавшись 51-ой
статьей Конституции.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 05:28
скол эмали зуба об намордник и падение вследствие наступания на шнурки берцев - кто виноват? - разумеется, мирные безоружные граждане РФ, проходившие мимо доблестных карателей
democ 11 сентября 2018 | 05:35
Только в России, людей защищающихся от насилия полиции, предают суду. "Не так посмотрел", "не то сказал" и "вообще он мне не понравился" - одни из аргументов узколобых в форме.