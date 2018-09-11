Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей.
По сведениям Daily Mirror в покушении на экс-сотрудника ГРУ и его дочь в Солсбери участвовали шесть т.н. «чистильщиков». Непосредственно само отравление веществом «Новичок» совершили уже упомянутые ранее Руслан Боширов и Александр Петров, остальные оказывали им поддержку — вели наблюдение и подстраховывали на случай непредвиденных ситуаций.
Комментарии5
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ostapbey 11 сентября 2018 | 05:37
Целый символический оркестр с виолончелями лабал мурку.
В угоду пахану и шустеркам даже..
ostapbey 11 сентября 2018 | 05:43
Уж если все однофамильцы шефа спецслужб России навострили лыжи в Венгрию, то где гарантия что и важняки Жеглов и Шарапов не переметнутся в Альбион??
Пусть и под погонялами Петров и Башаров, но в шайку скрипалей из банды виолончелистов...Чистильщики? Их пара..ну и чистильщики чистильщиков еще пара.
Пока шестеро??
Даже..
terens 11 сентября 2018 | 05:50
Подождем месячишко. Количество агентов разрастется до батальона спецназа.
ed81 11 сентября 2018 | 06:12
На "дело" ВВ не посылает двух - это и в учебнике для первокурсников ФСБ записано для начинающих шпиЁнов , учи теорию terens:
midnightblues 11 сентября 2018 | 06:35
ed81: они не фсб,или гру или свр