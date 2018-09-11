В ФСБ создали новую структуру для борьбы с кибератаками на  объекты российской инфраструктуры.

Как пишет Ъ, приказ о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам подписал глава спецслужбы Александр Бортников. Центр станет составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Сейчас эти функции выполняет Центр информационной безопасности ФСБ, чье бывшее руководство обвиняют в госизмене, а также Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. Его глава Андрей Ивашко и возглавит новую структуру