В ФСБ создали новую структуру для борьбы с кибератаками на объекты российской инфраструктуры.
Как пишет Ъ, приказ о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам подписал глава спецслужбы Александр Бортников. Центр станет составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Сейчас эти функции выполняет Центр информационной безопасности ФСБ, чье бывшее руководство обвиняют в госизмене, а также Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. Его глава Андрей Ивашко и возглавит новую структуру
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 05:24
новая кормушка
y3emen1 11 сентября 2018 | 05:34
ну вот, ещё один элемент российской пилорамы