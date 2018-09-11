Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире.
К такому выводу пришли эксперты издания Business Insider. Открывает перечень китайский корабль Liaoning, который является обновленной версией советского «Варяга». Закрывает — американский авианосец Gerald Ford. «Адмирал Кузнецов» – на втором месте.
Комментарии10
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ur_sus 11 сентября 2018 | 04:18
//«Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире.//
Ну не верю я, ну не верю и всё!
danko_dirka 11 сентября 2018 | 04:22
ur_sus: Петей Парашей клянусь!
balamuto 11 сентября 2018 | 04:25
Зато самый лучший истребитель истребителей и бомбардировщиков в мире.
democ 11 сентября 2018 | 04:53
balamuto: ... которые пролетают мимо и падают в море.
y3emen1 11 сентября 2018 | 05:00
balamuto: если бы кузя не топил раейские самолёты, там уже были бы самолёты нато
antimalin 11 сентября 2018 | 04:30
Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — один из семи худших в мире.
///////
Худший, не худший - это всё слова.
Почему-то не торопятся страны НАТО связываться с этим "худшим".
Стараются от него подальше держаться.
А то как бы чего не вышло... для НАТО
idruker 11 сентября 2018 | 04:35
antimalin: от него дымом несет. Кому охота связыватся с забулдыгой.
ze_danil 11 сентября 2018 | 04:36
antimalin: линчо в кочегарке у "Кузи" сидел и видел как все разбегаются?
democ 11 сентября 2018 | 04:56
Это муляж... Настоящий - секретный, и стоит в секретном доке на запасном пути...
na_v_uho_donosser 11 сентября 2018 | 05:13
"Один из худших", как-то не звучит.
Куда лучше - "не имеющий аналогов в Мире"