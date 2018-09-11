Дональд Трамп получил письмо Ким Чен Ына и  готовится назначить с ним вторую встречу.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, послание лидера КНДР очень теплое и позитивное. Обнародовать письмо полностью Белый дом не будет. Сандерс утверждает, что письмо северокорейского лидера свидетельствует о прогрессе на переговорах США и КНДР. Позже помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил Франс Пресс, что новая встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться до конца текущего года.