Президент Турции обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб.

По мнению Тайипа Эрдогана, Башар Асад под ложным предлогом борьбы с терроризмом готовит удар, чреватый кровопролитием. «Обязанность не допустить это лежит в равной степени на Западе, а также России и Иране», — пишет Эрдоган в статье для «Уолл стрит джорнэл». Президент Турции напоминает, что в Идлибе проживают около трех миллионов человек и находится одно из немногих надежных прибежищ для внутренних беженцев.