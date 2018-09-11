Президент Турции обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на Идлиб.
По мнению Тайипа Эрдогана, Башар Асад под ложным предлогом борьбы с терроризмом готовит удар, чреватый кровопролитием. «Обязанность не допустить это лежит в равной степени на Западе, а также России и Иране», — пишет Эрдоган в статье для «Уолл стрит джорнэл». Президент Турции напоминает, что в Идлибе проживают около трех миллионов человек и находится одно из немногих надежных прибежищ для внутренних беженцев.
Комментарии3
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tks 11 сентября 2018 | 04:35
Странно, вроде же Эрдя как союзничек Пути, и тут на, такой афронт!
condor00 11 сентября 2018 | 04:39
tks: Именно в этом случае полезно знать про казино.
ebze 11 сентября 2018 | 05:01
Как-то лицемерно выглядят «чаяния» Эрдогана после «зачистки» курдских районов севера Сирии