В случае использования Дамаском химоружия в Идлибе, ответ США и их союзников будет «гораздо сильнее» прежнего.
Это, как передает REUTERS, пообещал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Американские власти на прошлой неделе заявили, что у них есть сведения о подготовке сирийскими войсками химического оружия для атаки по провинции Идлиб.
Комментарии1
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stebinmaku 11 сентября 2018 | 04:21
В настоящее время США согласовывают с их союзниками дату использования Дамаском химоружия..