Известного американского миллиардера и филантропа Филипа Фроста заподозрили в мошенничестве.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его и еще 9 человек в участии в незаконных высокоприбыльных схемах, которые принесли фигурантам не менее 27 миллионов долл. Регулятор требует, чтобы все ответчики возместили полученные нечестным путем прибыли с процентами, и заплатили штрафы. 83-летний Фрост возглавлял фармацевтические компании и инвестировал в биотехнологический сектор". В Майами в честь миллиардера и его супруги назван Музей науки.