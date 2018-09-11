Известного американского миллиардера и филантропа Филипа Фроста заподозрили в мошенничестве.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его и еще 9 человек в участии в незаконных высокоприбыльных схемах, которые принесли фигурантам не менее 27 миллионов долл. Регулятор требует, чтобы все ответчики возместили полученные нечестным путем прибыли с процентами, и заплатили штрафы. 83-летний Фрост возглавлял фармацевтические компании и инвестировал в биотехнологический сектор". В Майами в честь миллиардера и его супруги назван Музей науки.
Комментарии1
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vadimp 11 сентября 2018 | 03:33
" ... миллиардера ... заподозрили в мошенничестве"
Ну надо же! :) А че на свете есть хоть один миллиардер "не мошенник"? В лучшем случае мошенничают в рамках закона.