США угрожают ввести санкции против (МУС) и его сотрудников.

Как заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, это произойдет, если МУС будет проводить расследования в отношении США и Израиля. Болтон назвал МУС " опасной" и «неэффективной» организацией. В прошлом году МУС начал предварительное расследование военных преступлений американских военнослужащих в Афганистане и злоупотреблений сотрудников ЦРУ по отношению к заключенным секретных тюрем.