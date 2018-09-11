США угрожают ввести санкции против (МУС) и его сотрудников.
Как заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, это произойдет, если МУС будет проводить расследования в отношении США и Израиля. Болтон назвал МУС " опасной" и «неэффективной» организацией. В прошлом году МУС начал предварительное расследование военных преступлений американских военнослужащих в Афганистане и злоупотреблений сотрудников ЦРУ по отношению к заключенным секретных тюрем.
Комментарии4
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stebinmaku 11 сентября 2018 | 03:22
Да как же ж, а Путин? Да ну не фига..
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serg_anat 11 сентября 2018 | 03:40
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tks 11 сентября 2018 | 03:43
serg_anat: Скорее, тут речь о "полезных идиотах" международного масштаба...