Пустоты в бетоне на космодроме Восточный появились из-за форсирования сроков сдачи объекта.

Об этом ТАСС рассказал источник на космодроме. По его словам, подрядчик нарушил технологию заливки бетона. Спецстрой проводил работы зимой «в совершенно неподходящих для этого условиях» и просушивал бетон тепловыми пушками. Пустоты были обнаружены более года назад и заделывались силами Роскосмоса. На ликвидацию пустот космическое ведомство потратит 4,5 миллиона рублей.