Пустоты в бетоне на космодроме Восточный появились из-за форсирования сроков сдачи объекта.
Об этом ТАСС рассказал источник на космодроме. По его словам, подрядчик нарушил технологию заливки бетона. Спецстрой проводил работы зимой «в совершенно неподходящих для этого условиях» и просушивал бетон тепловыми пушками. Пустоты были обнаружены более года назад и заделывались силами Роскосмоса. На ликвидацию пустот космическое ведомство потратит 4,5 миллиона рублей.
Комментарии2
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salut__521 11 сентября 2018 | 03:27
Смутно подозреваю, что всё гораздо проще - пустоты в бетоне появились из-за полнОты в чьих- то карманах...
vadimp 11 сентября 2018 | 03:27
"Пустоты были обнаружены более года назад и заделывались силами Роскосмоса."
Эт как скромненько "были обнаружены" :) Вот так себе и представляю: шел чел случайно мимо бетонной конструкции, глядь пустоты. :) Нет бы чесно написать - трещины пошли - дык нет "были обнаружены". Чинуши блин!