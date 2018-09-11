Гроб с телом бывшего генсека ООН Кофи Аннана доставлен на его родину — в Гану.
Кофи Аннан скончался в Женеве 18 августа на 81-м году жизни. Как передает Франс Пресс, похороны состоятся 13 сентября на новом военном кладбище в Аккре.
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Кофи Аннан скончался в Женеве 18 августа на 81-м году жизни. Как передает Франс Пресс, похороны состоятся 13 сентября на новом военном кладбище в Аккре.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
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