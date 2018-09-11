Волгоградская область готовится к переходу в  третью часовую зону.

Как передает ИФ, Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит соответствующий законопроект. Он предусматривает переход с московского на местное время и, соответственно, перевод стрелок часов на территории региона на час вперед. На региональном референдуме в марте за это высказались большинство волгоградцев.