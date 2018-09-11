Волгоградская область готовится к переходу в третью часовую зону.
Как передает ИФ, Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит соответствующий законопроект. Он предусматривает переход с московского на местное время и, соответственно, перевод стрелок часов на территории региона на час вперед. На региональном референдуме в марте за это высказались большинство волгоградцев.
Комментарии1
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tks 11 сентября 2018 | 02:29
В зону, сукины дети, в зону!!