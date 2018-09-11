Владимир Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования убийства Бориса Немцова.
Николай Тутевич, согласно указу президента, удостоен награды за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга». Предшественник Тутевича Игорь Краснов, ранее возглавлявший следственную группу, получил повышение и в мае 2016 года был назначен заместителем председателя Следственного комитета.
Комментарии7
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tks 11 сентября 2018 | 02:25
Подло. Убого. Скрепно.
salut__521 11 сентября 2018 | 02:49
Мужественно не допросил Геремеева и самоотверженно Кадырова, что ли? Ну-ну...
i_one_off 11 сентября 2018 | 02:58
salut__521:
Думаю, скромнее. Самоотверженно и мужественно заступил на должность своего предшественника.
com30 11 сентября 2018 | 02:52
Владимир Путин наградил
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Прочитал "боковым зрением" и в слове "наградил" не прочитал букву Р"
Подумал, это уже не событие а рутина, он только этим и занят, но все же смело подали материал редактора ЭХО.
Потом перечитал увидел "Р" и понял, что тоже не новость, медальки это тоже рутина, особенно его секретные, всякого рода террористам "Вагнера" и киллерам ГРУ с "новичком".
i_one_off 11 сентября 2018 | 02:55
Ещё пять лет правления, и честных следователей надо будет награждать орденом Героя России. Посмертно.
begly_ 11 сентября 2018 | 03:06
В чем кипеш, с чем ни согласны, Путин должен был звиду Герою?
kodes Сергей Кодес 11 сентября 2018 | 03:25
За такие результаты расследования - странно, что героя России не дал...