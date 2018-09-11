Владимир Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования убийства Бориса Немцова.

Николай Тутевич, согласно указу президента, удостоен награды за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга». Предшественник Тутевича Игорь Краснов, ранее возглавлявший следственную группу, получил повышение и в мае 2016 года был назначен заместителем председателя Следственного комитета.