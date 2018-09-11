Фигурантам т.н. «пензенского дела» предъявили окончательное обвинение.

Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому теперь вменяется не только участие, но и создание «террористического сообщества «Сеть»». Арману Сагынбаеву оставили обвинение в участии в «террористической организации». Об этом «Медиазоне» сообщили в комитете «Родительская сеть», в который объединились родственники арестованных. Сагынбаев во время предъявления обвинения отказался от прежних показаний, заявив, что дал их под пытками.