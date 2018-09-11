В ЕС осудили власти России за жесткий разгон несанкционированных акций 9 сентября.
Как заявил официальный представитель
Европейской внешнеполитической службы, действия силовиков нарушают основные права человека, закрепленные в российской Конституции и во Всеобщей декларации прав человека. Евросоюз ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией в Совете Европы и ОБСЕ.
Комментарии7
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stebinmaku 11 сентября 2018 | 02:22
Согласен - можно было разгонять и немного помягче..
juruyivanovich 11 сентября 2018 | 02:53
В сравнении со странами, простите за выражение, "Западной Дерьмократии" в России несанкционированные акции разгоняют слишком уж нежно.
В плане разгона всяких бездельников имеет смысл приглядеться к опыту Запада повнимательнее.
idruker 11 сентября 2018 | 02:56
juruyivanovich: Брехун. Ничего подобного на западе нету ни по замыслу, ни по реализации.
archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 03:43
juruyivanovich: " В сравнении со странами, простите за выражение, "Западной Дерьмократии" в России несанкционированные акции разгоняют слишком уж нежно. "
и сколько в России сожгли машин и ограбили магазинов во время протестов?
Вы - проплаченный "дебил, *ля"(с) Лавров
begly_ 11 сентября 2018 | 03:03
Осудили они., пускай своих мусульманских беженцев в попы целуют послаще..
archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 03:40
begly_: " пускай своих мусульманских беженцев в попы целуют послаще.. "
то есть, Вы таджиков и северных корейцев целуете сладко?
i_one_off 11 сентября 2018 | 03:04
На себя лучше бы посмотрели. Со стороны.