В ЕС осудили власти России за жесткий разгон несанкционированных акций 9 сентября.

Как заявил официальный представитель

Европейской внешнеполитической службы, действия силовиков нарушают основные права человека, закрепленные в российской Конституции и во Всеобщей декларации прав человека. Евросоюз ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией в Совете Европы и ОБСЕ.