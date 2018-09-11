Около 300 тыс. российских военных приступают к активной фазе масштабных маневров «Восток-2018».

Подобных масштабных учений не проводилось с советских времен, когда в 1981 году на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в Балтийском море прошли маневры с участием около 100 тыс. человек. К нынешним маневрам привлекаются более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 кораблей и 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин.