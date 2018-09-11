Около 300 тыс. российских военных приступают к активной фазе масштабных маневров «Восток-2018».
Подобных масштабных учений не проводилось с советских времен, когда в 1981 году на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в Балтийском море прошли маневры с участием около 100 тыс. человек. К нынешним маневрам привлекаются более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 кораблей и 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других боевых машин.
Комментарии3
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tks 11 сентября 2018 | 01:27
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Спроси "Метис" с "Мулатом" как
Попали в русский "Зоопарк",
Чем связан с "Буратино" "Шмель",
И от чего спасёт "Свирель"
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Под "Солнцепёком" наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Как "Клюква" русская красна,
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Бука", "Незабудок" и "Витрин"
Спросите, нужен русским мир?
И вам ответит "Бородач"
И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",
"Подкидыш", "Марья" и " Иван",
"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",
И "Бурундук" и "Кипарис",
И "Канарейка" и "Нарцисс",
И "Целина" и "Гиацинт"
И "Мумия" и "Гном" и "Винт",
"Каратель", "Тигр", "Акула", "Клин",
И "Черноморец" и "Волна"
"Енот", "Кальмар" и "Камбала",
И даже "Аметист" и "Клещ"
Вам объяснят простую вещь.
И вы поймёте мысль мою
Война нам, русским, по x... (фигу).
sergei_tn 11 сентября 2018 | 01:41
Это на пенсии нет денег, на врачей, учителей ... а на всякую ... они есть
tunis 11 сентября 2018 | 01:47
Уррраааа!!!! Какое счастье!!!
Надо увеличить военный бюджет в десять раз и в десять раз чаще проводить учения!!!!!
Пусть пиндосы трясутся от ужаса!!!!!!!