Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей.
По сведениям Daily Mirror в покушении на экс-сотрудника ГРУ и его дочь в Солсбери участвовали шесть т.н. «чистильщиков». Непосредственно само отравление веществом «Новичок» совершили уже упомянутые ранее Руслан Боширов и Александр Петров, остальные оказывали им поддержку — вели наблюдение и подстраховывали на случай непредвиденных ситуаций.
Комментарии2
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stebinmaku 11 сентября 2018 | 01:28
Один держал ручку двери, другой её намазывал, а четверо наблюдали и подстраховывали. Но они не знали, что за всеми ими наблюдали ещё 8 "чистильщиков", а также камеры наружного наблюдения, которые пытались, но не смогли взломать российские хакеры из ГРУ ..
sim202_ 11 сентября 2018 | 01:43
stebinmaku:
Чо, портяныч, в ночное выгнали?
А ночные плотють?