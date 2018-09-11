Британские спецслужбы нашли еще четырех подозреваемых в отравлении Скрипалей.

По сведениям Daily Mirror в покушении на экс-сотрудника ГРУ и его дочь в Солсбери участвовали шесть т.н. «чистильщиков». Непосредственно само отравление веществом «Новичок» совершили уже упомянутые ранее Руслан Боширов и Александр Петров, остальные оказывали им поддержку — вели наблюдение и подстраховывали на случай непредвиденных ситуаций.