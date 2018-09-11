Состояние Олега Сенцова после 120 дней голодовки в колонии ухудшилось.

В письме своей сестре Наталье Каплан он рассказывает, что у него началась гипоксия — нехватка кислорода в органах, в том числе сердце и мозге. По его словам, у него «туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют». В письме, которое Каплан выложила в ФБ, режиссер признается, что живет сейчас «просто по инерции», но постарается держаться. Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.