В Петербурге может быть сорван еще один митинг против пенсионной реформы.

Как сообщил у себя в ФБ депутат Борис Вишневский, Смольный уведомил организаторов, что ремонтные работы на площади Ленина продлятся до 30 сентября. Между тем, на 16 сентября на этом месте согласован митинг оппозиции. По словам Вишневского, оргкомитет акции решил не отказываться от ее проведения и потребовать от Смольного прервать ремонт. В противном случае оппозиция будет добиваться предоставления альтернативной площадки в центре города.