В Петербурге может быть сорван еще один митинг против пенсионной реформы.
Как сообщил у себя в ФБ депутат Борис Вишневский, Смольный уведомил организаторов, что ремонтные работы на площади Ленина продлятся до 30 сентября. Между тем, на 16 сентября на этом месте согласован митинг оппозиции. По словам Вишневского, оргкомитет акции решил не отказываться от ее проведения и потребовать от Смольного прервать ремонт. В противном случае оппозиция будет добиваться предоставления альтернативной площадки в центре города.
Комментарии4
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neprostotak 11 сентября 2018 | 01:15
Главная разница между Украиной и РФ в том, что когда мусора бьют детей в Украине — Украинцы меняют власть!
А когда мусора бьют детей в РФ — стадо идёт на работу!
ivfn 11 сентября 2018 | 01:25
neprostotak:
Род занятий
Архитектор
Место работы
Selbsstaendig
город
Германия, Берлин
МДА!!!!!
ivfn 11 сентября 2018 | 01:31
neprostotak:
В школу США с пуленепробиваемым рюкзаком
Пока родители российских школьников в преддверии 1 сентября придирчиво выбирали для своих чад ортопедические ранцы, в США ажиотаж возник на детские пуленепробиваемые рюкзаки.
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Израильский производитель защитного снаряжения «Masada Armor», разработал пуленепробиваемый рюкзак и получил его аттестацию от израильской армии и полиции. В компании, специализирующийся на изготовлении военной экипировки, утверждают, что заказ на пуленепробиваемые рюкзаки для детей поступил из США.
Текст скопирован с сайта Balalaika24.ru.
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Базовая модель весит около трех килограммов, (шесть фунтов) и продается за 500 долларов. Улучшенная версия весом в пять килограммов предназначена для защиты от автоматических винтовок AR-15, M-16 и автомата Калашникова, и будет стоить более 700 долларов. Пока школьные рюкзаки предназначены для учащихся колледжей. Однако производители работают над облегченной версией для детей младших классов.
Ну ИТД и ИТД и ИТД. А вы говорите Украина. Второе
//А когда мусора бьют детей в РФ//
Где? Хоть один случай . СЛАБО!!!????
Архитектор хренов из Германии. Зашел в чужой стране на сайт ,не паскудь.
ivfn 11 сентября 2018 | 01:36
neprostotak:
Кстати
Секретарь Департамента образования США Бетси Девос сообщила, что запросы на такие рюкзаки растут с каждым днем. Это при том, что президент Дональд Трамп вообще предложил разрешить учителям американских школ носить при себе оружие для самообороны. "Школа без оружия - магнит для плохих людей."- - написал он в Твиттере.
Вот так примерно,архитектор. МДА!!!!