«Собибор» Константина Хабенского выдвинут от России на Оскар

У этой картины больше шансов получить премию, чем у других отечественных фильмов, — сказал в интервью РИА «Новости» член оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский.

Между тем главный редактор журнала «Искусство кино», обозреватель «Вести ФМ» и радио «Маяк» Антон Долин в интервью «Эху» высказал мнение, что «Собибор» премию не получит.

«Собибор» вышел в прокат весной. В нем рассказывается о восстании в концлагере в 1943-ем году. Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.