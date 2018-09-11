«Собибор» Константина Хабенского выдвинут от России на Оскар
У этой картины больше шансов получить премию, чем у других отечественных фильмов, — сказал в интервью РИА «Новости» член оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский.
Между тем главный редактор журнала «Искусство кино», обозреватель «Вести ФМ» и радио «Маяк» Антон Долин в интервью «Эху» высказал мнение, что «Собибор» премию не получит.
«Собибор» вышел в прокат весной. В нем рассказывается о восстании в концлагере в 1943-ем году. Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 00:11
Видимо, потому и выдвинут, что к нему имеет отношение директор прачечной-фигачечной.
turrinn 11 сентября 2018 | 00:28
оскар наш.